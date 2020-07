OSTTIROL/SILLIAN. Am 17. Juli wurden in Sillian im Beisein von Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Oberhauser, Bezirksfeuerwehrinspektor Franz Brunner, Bezirksschriftführer Christian Brugger, den Abschnittskommandanten Franz Walder und Harald Draxl sowie des Bürgermeisters der Marktgemeinde Sillian Hermann Mitteregger Sondergerätschaften an Feuerwehren des Bezirkes Lienz übergeben.

Vertreter der Feuerwehren Arnbach/Sillan konnten eine eine Großraumpumpe entgegennehmen.

Die Feuerwehren Strassen und Kals erhielten jeweils ein Großstromaggregat mit 80 bzw. 40 KVA. Drei kleinere Aggregate (14 KVA) wurden an die Feuerwehren Sillian, Tessenberg und St. Veit überreicht.

Rückblickend auf die Naturereignisse der letzten Jahre, betonte BFI Franz Brunner nochmals die Notwendigkeit dieser Katastrophengerätschaften. Seinen Dank richtete er auch an die Standortfeuerwehren, welche die Geräte nun entsprechend in ihren Fuhrpark aufnehmen und auch über die Ortsgrenzen hinweg bezirksweit einsetzen werden. Somit sieht Brunner die Feuerwehren im Bezirk Lienz für künftige Einsätze nochmals besser und breiter aufgestellt.