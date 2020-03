OSTTIROL. Vergangene Woche präsentierten Landeshauptmann-Stv. Ingrid Felipe und Nationalparkdirektor Hermann Stotter den neuen Obmann des Nationalpark-Fondsbeirat. Die Position wird künftig der Bürgermeister von Nußdorf-Debant, Andreas Pfurner, innehaben. Sein Vorgänger, Prägratens Bürgermeister Anton Steiner, wird als sein Stellvertreter fungieren.

Im Fondbeirat sind alle Interessenten vertreten, die mit dem Nationalpark Hohe Tauern zu tun haben.

In diesem Rahmen berichteten die Verantwortlichen auch von steigenden Besucherzahlen im Nationalpark. "Bei den Aktivitäten die der Nationalpark anbietet gibt es erfreulicherweise Steigerungen. Sei es bei den Rangertouren oder den Schulungsprogrammen", so Felipe. Die steigende Nachfrage beruhe einerseits auf dem Trend zu alternativen, naturverbundenen Aktivitäten während des Urlaubs, andererseits bemühe sich der Nationalpark auch verstärkt um Touristen.

Ausbildung

Dieses Jahr feiert die Wasserschule des NPHT ihr 20-jähriges Jubiläum. Die Klimaschule gibt es seit 10 Jahren. "In den letzten 20 Jahren wurden in den drei Teilen des Nationalparks 83.355 Schüler in den Wasserschulen unterrichtet. In der Klimaschule waren es insgesamt 25.000", berichtet Hermann Stotter. Neu aufgelegt wird dieses Jahr die Seniorrangerausbuldung. Auch neue Juniorranger werden heuer wieder ausgebildet.