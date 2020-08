Die Tirolerinnen und Tiroler fühlen sich wohl am Drahtesel. Das zeigt der Zwischenstand bei der Initiative „Tirol radelt“: Rund 3000 Radlerinnen und Radler haben bereits 1,5 Millionen Kilometer zurückgelegt. Osttirol geht mit 80 Teilnehmenden aus 11 Gemeinden ins Finale.

OSTTIROL. Bis 30. September können sich alle Radbegeisterten noch auf tirol.radelt.at anmelden, ihre Kilometer online eintragen und gewinnen. Bei der Klimaschutzinitiative von Klimabündnis und Land Tirol geht es nicht um Spitzenleistungen, Höhenmeter oder Schnelligkeit. Alle Angemeldeten, die mehr als 100 Kilometer geradelt sind, haben die Chance auf attraktive Preise. „Die Initiative soll die Lust am Radeln fördern“, sagt Simone Profus von Klimabündnis Tirol. Denn: „Jeder geradelte Kilometer spart CO2 ein und leistet so einen Beitrag zum Klimaschutz und zu mehr Lebensqualität in Tirol.“

Im österreichweiten Vergleich schneidet Tirol gut ab und ist derzeit mit 3000 Teilnehmenden auf Platz zwei unterwegs. Und auch innerhalb Tirols bleibt es spannend: Die geradelten Kilometer werden online eingetragen und können einer Gemeinde, einem Betrieb, einer Schule oder einem Verein gutgeschrieben werden.

11 Osttiroler Gemeinden dabei

11 Gemeinden aus dem Bezirk Lienz, haben im Rahmen der Initiative zum Mitradeln aufgerufen. Sie können sich über ein tolles Ergebnis freuen: Rund 47.000 Kilometer haben die Radlerinnen und Radler aus dem Bezirk seit 1. Mai gesammelt. Ainet, Assling, Dölsach, Hopfgarten, Kals, Lavant, Lienz, Sillian, St. Jakob, Tristach und Virgen sind mit dabei. Bei den gesammelten Kilometern hat St. Jakob, gefolgt von Dölsach und Lavant, die Nase vorne.

„Im letzten Radl-Monat kann sich aber noch alles umdrehen“, so Simone Profus. „Deshalb jetzt noch anmelden, denn jeder Kilometer zählt.“ Bis Ende September hat man noch Zeit in die Pedale zu treten. Die seit Mai gesammelten Kilometer können ganz einfach online nachgetragen werden. Mit der praktischen Handy-App geht das Kilometersammeln noch leichter. Beim Losradeln aktivieren und die Rad-Kilometer werden mittels GPS-Tracking automatisch aufgezeichnet.