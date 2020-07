PRÄGRATEN. Am 19. Juli gegen 15.45 Uhr startete ein österreichischer Staatsbürger (36) mit seinem Gleitschirm vom Startplatz der Bodenalm in Prägraten a.G. Gleich nach dem Start bemerkte er, dass sich die rechte Seite des Schirms nicht richtig geöffnet hatte und wollte daher wieder landen. Dabei dürfte er die Steuerleinen zu schnell gezogen haben, worauf er ca. 10 Meter auf eine Wiese abstürzte. Der Mann zog sich einen Beckenbruch zu und wurde von der Rettung in das BKH Lienz eingeliefert.

