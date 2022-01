Die österreichische Initiative GEMEINSAM.­SICHER fördert und koordiniert den professionellen Sicherheitsdialog zwischen der Bevölkerung, den Gemeinden und der Polizei. Herbert Behounek ist als Sicherheitsbeauftragter in Lienz in Kontakt mit Menschen und Gemeinden.

OSTTIROL. Im Rahmen der Initiative informieren Polizeibeamte die Bürger und Partnerorganisationen, was sie selbst aktiv zu ihrer eigenen Sicherheit und zu der von anderen beitragen können. Seit dem Startschuss des Projekts ist Kontrollinspektor Herbert Behounek Sicherheitsbeauftragter in Lienz und Umgebung.

"Obwohl sich die objektiven Sicherheitsdaten generell zum Positiven entwickeln, ist das bei der 'gefühlten' Sicherheit nicht der Fall. Hier versuchen wir anzusetzen. Die Arbeit des Sicherheitsbeamten ist Teil der Prävention", erklärt Behounek.

Initiative setzt an, bevor etwas passiert

Aufgabe der Polizei ist es, mögliche Sicherheitsprobleme zu identifizieren und wirksame Lösungsprozesse zu initiieren und koordinieren. Dazu finden auch Vernetzungstreffen statt, in deren Rahmen man sich mit Partnern wie Gemeinden, Firmen oder anderen Organisationen austauscht.

"Wir wollen das Bewusstsein vermitteln, dass Sicherheit alle etwas angeht. Die Themenfelder sind breit gestreut. Es geht bei dieser Arbeit auch nicht darum, dass gleich Anzeigen geschrieben werden, sondern um die Lösung von Problemen", so Behounek.

Arbeit die wirkt

Als Beispiel nennt der Beamte die Lienzer Zwergergasse. Dort kam es durch die Nachtschwärmer immer wieder zu Auseinandersetzungen und Störungen der Anrainer. Die ständige Anwesenheit der Polizei ist in so einem Fall nicht möglich. Daraufhin setzte man sich daraufhin gemeinsam mit der Stadtverwaltung und anderen Beteiligten zusammen, um solche Situationen zu entschärfen.

In Osttirol gibt es insgesamt drei Sicherheitsbeamte. Neben Behounek in Lienz erfüllt ein Beamter diese Aufgabe in Matrei und einer in Sillian. Koordiniert wird die Initiative in Osttirol von Bezirkskommandant Silvester Wolsegger.

"Wir wollen keine Spitzel in den Gemeinden sitzen haben, sondern eine Anlaufstelle für die Bürger sein, wenn der Schuh drückt", so Herbert Behounek.