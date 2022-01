Viele SchülerInnen stehen nach einer erfolgreich abgeschlossenen Mittelschule oder gymnasialen Unterstufe vor einer wichtigen Entscheidung in ihrem jungen Leben.

OSTTIROL. Wo soll die Reise hingehen? Neuntes Pflichtschuljahr und anschließend eine Lehre? Eine weiterführende Fachschule, eine berufsbildene höhere Schule mit Matura oder eine AHS? Im Bezirk Lienz stehen ihnen zahlreiche Möglichkeiten offen. Da die "Tage der offen Tür" auch dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich sind, starten Osttirols Schulen erneut online durch.

Um den zukünftigen SchülerInnen einen Einblick in die jeweiligen weiterbildenden bzw. berufsbildenen Schulen zu gewähren, finden auf den einzelnen Internetauftritten virtuelle Führungen und Online-Infoveranstaltungen statt.



Die Anmeldefrist für das Schuljahr 2022/23 beginnt am Montag, 14. Februar 2022 und endet am Freitag, 4. März 2022.

PHTL Lienz:

HTL für Mechatronik mit Matura (5 Jahre):

Die höheren Lehranstalt für Mechatronik vermittelt einen interdisziplinären Zugang zu den Fachgebieten der Mechanik, Elektronik, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik sowie der Computertechnik. Im Umfeld des Profils der Fachrichtung kommt dem Design von mechatronischen Geräten und Baugruppen aber auch der Fertigungs- und Betriebstechnik Bedeutung zu.

Fachschule für Mechatronik (4 Jahre):

Die Fachschule für Mechatronik ist eine 4-jährige berufsbildende mittlere Schule. Angestrebt wird eine praxisgerechte Ausbildung der SchülerInnen zu hochqualifizierten FacharbeiterInnen.

Onlinevorstellung der Schule:

Auf der Website www.htl-lienz.at finden jeweils am Donnerstag, 20. und 27. Jänner sowie am 3. Februar um 18.30 Uhr geführte Onlinetouren statt. Ein virtueller Streifzug durch die Schule ist jederzeit möglich. Der HTL-Tag am 28. Jänner wurde hingegen abgesagt!

BHAK:

Mit der Matura steht der Zugang zu Universitäten und Fachhochschulen offen.

Die beiden Schulzweige HAK PLus und HAK Informatik decken ein großes Spektrum an Interessen ab. Mit der HAK Matura besteht zuätzlich die Möglichkeit sofort ins Berufsleben einzusteigen oder sich selbstständig zu machen. Ein Großteil der Ausbildung beinhaltet allgemeinbildende Fächer und Sprachen. Hinzu kommen natürlich jene kaufmännischen Bereiche, die diesen Abschluss so wertvoll und besonders machen.

Wer wissen möchte, wie die Ausbildung abläuft und welche Möglichkeiten nach der HAK offen stehen, findet Informationen, Filme, Schulpräsentationen und vieles mehr auf www.haklienz.at.

HLW:

SchülerInnen können zwischen den Modulen HLW Classic und HLW Design wählen. Die fünfjährigen Ausbildungen werden mit Matura abgeschlossen.

COME IN & FIND OUT

Auf der Website der Schule www.hlw-lienz.at kann an einem informativen Rundgang durch die HLW teilgenommen werden. Da aufgrund der aktuellen Risikoeinstufung ein Schulbesuch leider nicht möglich ist wurde für Interessierte ein kleines "Informationspaket" geschnürt.

ONLINE-Schulpräsentationen

Am 20. Jänner werden virtuellen Rundgänge via ZOOM organisiert. Diese finden um 17 und um 19 Uhr statt. Die entsprechenden ZOOM-LINKs werden rechtzeitig aktiviert.

In dieser Präsentation erfährt man, wie die HLW Lienz aufgebaut ist, welche Zweige gewählt werden können, was die HLW ausmacht, welche Qualifikationen für die Zukunft erworbenwerden können und vieles mehr!

BRG:

Am BRG Lienz wird den SchülerInnen eine breite Allgemeinbildung, fundierte Frendsprachenkenntnisse und eine intensive, naturwissenschaftliche Ausbildung geboten. AbsolventInnen haben die Möglichkeit, in die vierjährige Oberstufe einzusteigen. Die Schule wird mit Matura beendet und öffnet den Weg an die Universitäten. Auf der Website der Schule www.brg-lienz.at kann man sich über die Angebote informieren und an einem virtueller Rundgang teilnehmen.

BORG:

Die beste Wahl für alle, die sich für Kunst, Musik oder Sport begeistern. Informationen und Einblicke ins BORG sowie zum Bildungsangebot werden auf www.borg-lienz.at präsentiert.

FW/ALW der Dominikanerinnen:

Im Mittelpunkt stehen der Mensch, Gesundheit und Soziales. SchülerInnen, die sich für eine breitgefächerte Ausbildung, die zukunftsorientiert und praxisbezogen ist interessieren und sie fit für’s Leben macht können an einer virtuellen Schulvorstellung teilnehmen.

Virtuelle Schulvorstellung Fachschule:

Am 2. Februar um 18.30 Uhr

ZOOM-Link:https://zoom.us/j/99765949875?pwd=eFErbDU2b3ZYYngzTmxMeVZacXpFUT09

Virtuelle Schulvorstellung Aufbaulehrgang:

Am 2. Februar um 18.30 Uhr

ZOOM-Link:https://zoom.us/j/98896275790?pwd=N3EwdDc5ZXYyRlRNOEd6OU1nRWRTUT09

Weitere Termine nach Vereinbarung.

Anmeldung unter 04852/62816 oder direktion@dominikanerinnen.tsn.at.

LLA:

Die Landwirtschaftliche Lehranstalt bietet für alle Landwirtschaftsbegeisterte die optimale Grundlage. Auch auf der Website der LLA www.lla-lienz.at haben SchülerInnen die Möglichkeit an einem virtuellen Rundgang durch die Schule teilzunehmen.

ONLINE-Schulpräsentation

Per Zoom-Meeting wird die Schule an folgenden Terminen vorgestellt:

Donnerstag, 20. Jänner um 19 Uhr

Dienstag, 25. Jänner um 18 Uhr

Mittwoch, 2. Feber um 20 Uhr

PTS:

Die Polytechnische Schule ersetzt das 9. Schuljahr und ist die ideale Vorbereitung auf die Lehre. Informationen sind auf www.pts-lienz.at (Lienz) und pts-matreiosttirol.tsn.at (Matrei) erhältlich.