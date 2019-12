LIENZ. Am Samstag, 21. Dezember 2019, kam es auf der Felbertauern Bundesstraße in Fahrtrichtung Lienz zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und unter Alkoholeinfluss.

Verkehrsunfall in Lienz mit Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss

Am 21. Dezember gegen 10:00 Uhr fuhr eine 59jährige Autolenkerin auf der Felbertauern Bundesstraße in Fahrtrichtung Lienz. Im Gemeindegebiet von Oberlienz überholte die Frau eine vor ihr fahrende Fahrzeugkolonne. Zur gleichen Zeit fuhr eine 44jährige Lenkerin auf der Felbertauernstraße in die entgegensetzte Richtung. Sie sah das entgegenkommende Fahrzeug und fuhr auf den äußerst rechten Fahrbanrand, da sie den Frontalzusammenstoß vermeiden wollte. Dennoch streifte die 59jährige Lenkerin dieses Fahrzeug. Sie fuhr einfach weiter und beging somit Fahrerflucht.

Anzeigen wegen verschiedener Delikte

Ein unbeteiligter Zeuge verfolgte und stoppte die 59jährige. Gemeinsam mit weiteren Zeugen verhinderte er, dass die Lenkerin ihr Fahrzeug wieder in Betrieb nahm. Im Anschluss führte die Polizei eine Atemalkoholmessung durch, wobei eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt wurde. In Folge wurde der Lenkerin der Führerschein abgenommen und Anzeige wegen verschiedener Verwaltungsübertretungen erstattet. Weiters wurde sie wegen Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.

