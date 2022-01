Bürgermeister Hermann Mitteregger tritt mit dem „Team Sillian – die Bürgerliste“ erneut bei den Gemeinderatswahlen an. Mit an Bord sind motivierte KandidatInnen, die aktiv die Zukunft der Gemeinde mitgestalten wollen.



Sillian. Der für viele unerwartete Wahlerfolg brachte 2016 für das „Team Sillian“ die Mandatsmehrheit im Gemeinderat, Hermann Mitteregger wurde zum Bürgermeister der Hochpustertaler Marktgemeinde gewählt. Gemeinsam habe man in den letzten Jahren viel erreicht.

„Das Hochwasserschutzprojekt an der Drau oder die Verbauung des Tödterbaches schützen in Zukunft unseren Siedlungsraum vor Naturgefahren. Mit dem Großprojekt der ÖBB an der Bahnstrecke, den Bahnübergängen, mit dem Umbau zu einem barrierefreien Bahnhof und der Schaffung von Park&Ride-Anlagen in Sillian und Arnbach wurden Meilensteine im öffentlichen Personennahverkehr gesetzt", so Mitteregger.

Skischaukel und weiteres

Für die Umsetzung der grenzüberschreitenden Skischaukel Sillian-Sexten habe die Marktgemeinde alle Voraussetzungen geschaffen. „Der Erfolg der Realisierung liegt nun bei Behörden, den privaten Betreibern, aber vor allem auch den Menschen vor Ort, denen die touristische Weiterentwicklung ein Anliegen ist“, erklärt der Bürgermeister.

Ein Herzensanliegen ist die Umsetzung eines Primärversorgungszentrums in Zusammenarbeit mit dem Sozialsprengel Osttiroler Oberland, wo schon viel Vorarbeit geleistet wurde. Auch die Einführung einer Investitionsförderung für Revitalisierung alter Bausubstanz im Ortskern zählt zu den Zielen des Bürgermeisters und seines Teams.

Die Bürgermeisterliste

"Team Sillian – Die Bürgerliste“