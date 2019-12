Das Fest der Liebe steht im Mittelpunkt des Geschehens. Der Zustand des Weihnachtsfestes ist auf ein Minimum der Gefühle geschrumpft, es wird nur noch abgearbeitet, es ist genau das geworden, was die Befürchtungen prophezeit haben: ein billiges Klischee, ein Warenaustausch, ein Geplänkel über Gott und die Welt . . . derweil die KRISEN in uns selbst, die KRISEN weltweit alles überschatten, was man über die Medien erfahren darf und muss . . . Wege aus den Gefahren gibt es, doch die sind mit einer Aufgabe verbunden, einer intensiven Beschäftigung mit sich selbst (Introspektion), mit einer Wachheit für die Belange der anderen, für die Sensibilität der Grausamkeiten in aller Welt, für die Tatsachen, die uns alle umgeben: GEWALT, MISSBRAUCH, ELEND, um nur einige Begriffe zu skizzieren, sie haben jetzt zur Weihnachtszeit Konjunktur, sie kommen täglich zur Anwendung, sie verströmen keine LIEBE, keine ZUWENDUNG, keine HOFFNUNG . . . die Gefühle schwanken, sie werden allzu oft verkleistert, sind nur geeignet, die Frequenz des Kaufrausches zu erhöhen, in der Hoffnung, eine Befriedigung zu erhalten . . . das Stille-Begehren hat sich überlebt, die Stille der Zeit unterliegt den gesellschaftlichen Forderungen nach MEHR, nach VERRÜCKTHEIT, nach AUSSERGEWÖHNLICHEM . . .

Abseits der Weltöffentlichkeit tobt der Irrsinn, der Wahnsinn, toben die Kriege, toben die Ausgrenzung, tobt die ARMUT . . . und kein Ende in Sicht . . . wie kann man da noch WEIHNACHTEN feiern, von FRÖHLICHKEIT sprechen, von FRIEDEN??? Es klingt wie Hohn und Spott, es reizt zu widersprechen, aufzubegehren, sich zu Wort zu melden. Ich tue es an dieser Stelle auf meine Art und Weise . . . viele Schlagzeilen werden gar nicht formuliert, im Gegenteil, viele finden überhaupt keine Beachtung, kein Gehör . . . Millionen und mehr sind auf der Flucht, suchen eine Herberge, ein Quartier, eine Unterkunft . . . sie suchen HALT und ORDNUNG, sie suchen ARBEIT, sie suchen LIEBE und ANERKENNUNG, sie suchen immer das, was sie nicht finden können . . . die Konflikte auf den griechischen Inseln gleicht einer BOMBE, die demnächst platzen wird, weil wir keine soliden Entscheidungen treffen, diesen Menschen zu helfen, ihnen unter die Arme zu greifen = es ist wier gehabt ein Geschwafel an Ausflüchten, an billigen Redewendungen = echte Hilfen sehen anders aus, sie wirken nachhaltig, sie wirken direkt, sie wirken deshalb, weil man sie beseelt hat . . . die EU und die UNO sind kaum in der Lage eine adäquate Lösung zu finden, alle Betroffenen sind jetzt schon im Weihnachts-Urlaub, genießen ihre Auszeit von der Auszeit, denn die Auszeiten überwiegen, das Geld auf dem Konto vermehrt sich auch ohne große Anstrengungsbereitschaft, ohne großen Ehrgeiz, ohne zusätzlichen Ehrgeiz . . .

Ob uns das neue Jahr 2020 mehr Freude und Ehrlichkeit schenken wird, das steht in den Sternen, das sind Spekulationen, und Spekulationen haben keinen nennenswerten Aufforderungs-Charakter, es bleibt alles so wie bisher, die Eintrübungen werden zunehmen, der Klimawandel wird sich ausbreiten, die Krisen werden sich ungefragt fortsetzen, da bleibt kein Auge mehr trocken, und trotzdem lassen wir uns ständig von der Politik über den Tisch ziehen, geben auch noch unsere Stimme einer Lügen-Politik, die kaum zu überbieten ist . . . es wäre an der Zeit und an der Tagesordnung über die allgemeine DUMMHEIT zu sinnieren, sie auf die Agenda zu setzen, denn hier müsste ein AUFWACHEN passieren, ein AUFSCHREI, ein WIDERSTAND, ein EKEL über so viel Dreistigkeit und auch FRECHHEIT . . .

Schaffen wir endlich eine gerechtere WELT, geben wir endlich diesen EGOISMUS auf, uns immer wieder nur im eigenen Spiegel zu betrachten. Die Ungleichheit muss aufhören, nicht mehr lange lamentieren, sondern ZEICHEN setzen, Taten für sich selbst sprechen lassen. Das FURCHTBARE hat auch in dieser Zeit eine GRÖSSENORDNUNG, die QUAL ist der Ausdruck innerer VERZWEIFLUNG, es nutzt nichts, noch mehr zu TRINKEN als bisher, der ALKOHOL und die DROGEN haben keine Lösung gefunden, hat keine Alternativen bewegt . . . es gibt viel zu tun, packen wir es endlich an, auch am HEILIGEN ABEND könnte jeder etwas tun, was der Welt hilft zu gesunden, sie aus ihrer BETROFFENHEIT heraus zu holen . . . die Menschwerdung Gottes als Symbol ist nur eine Metapher unter vielen anderen auch . . . Jesus hat alles gesagt, alles gewagt, alles auf den Weg gebracht, so können wir folgen, ohne ständig neue Bedenken zu äußern . . . die Lehre JESU ist mehr als angedacht . . .