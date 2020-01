Wir alle wollen unser kurzes Leben selbst bestimmen. Das sind leidenschaftliche Worte über ein komplexes Thema, und es scheint so zu sein, dass hier von wichtigen Dingen die Rede ist. Wir alle sehnen uns nach ewiger Liebe, nach Anerkennung, nach Glück und Freude, nach grenzenloser ZUFRIEDENHEIT!! Wie kann und darf ich mein Leben selbst bestimmen?? Welche Kriterien sind notwendig, um mir Freiräume für ein selbst-bestimmtes Leben zu schaffen??? Was ist das für eine Idee von BESTIMMEN und von SELBSTSTÄNDIGKEIT?? Die Politik will uns ausrichten, will uns das FÜRCHTEN lehren, will uns ständig sagen, wo es langgehen soll. Unsere gesellschaftlichen Wirklichkeiten sind determiniert von Bestimmungen, von Vorschriften aller Art und Güte, von diversen Einschränkungen, von Bevormundungen . . .

Ich möchte in einer KULTUR der STILLE und der FREIHEIT leben, in der es vor allem darum ginge, die eigene und auch authentische Stimme zu finden, mir weiterhin eine gewisse Unabhängigkeit zu bewahren, dabei das AUSSEN mit dem INNEREN in Einklang bringen, die Balance (Harmonie) finden, sich mit der UNRUHE auseinander-zusetzen, die mich oft befällt, weil ich Dinge sehe und erlebe, die mich aus dem Gleichgewicht bringen . . .

Das Einfache und auch Gradlinige könnte eine Antwort darstellen, Gedanken, Empfindungen, Wünsche und Bedürfnisse müssen immer wieder auf den Prüfstand der eigenen Existenz . . . ich will den FRIEDEN bewahren, die Kriege verhindern, die Armut bekämpfen, sie relativieren, meine Identitäten ausbauen, sie austauschen oder ergänzen = Leben ist bekanntlich ein PROZESS, somit bleibt alles in ständiger BEWEGUNG . . .

Ich kann nicht alle Störungen und Probleme beseitigen, Schiffbrüche gehören zum Leben selbst, ich kann auch nicht alle Lösungen und Antworten auf das komplexe Leben erhoffen, ich kann im Grunde genommen meines So-seins nur mir selbst begegnen, mir das Vertrauen schenken, dass ich auf einem guten Weg bin . . .

Ich hoffe, dass das neue JAHR 2020 ein Jahr wird, dem ich gelassen entgegenblicken kann, ohne Angst und Zweifel, dass sich ständig neue DRAMEN und ENTGLEISUNGEN abzeichnen!!!

MÖGE ES GELINGEN!!!