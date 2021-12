Der 10. und damit letzte Grand Prix für Luftgewehr und Luftpistole in diesem Jahr konnte von 17. – 19. Dezember in Osijek ausgetragen werden. Die Stadt in Kroatien führte in diesem Jahr bereits die großen Europameisterschaften für Luftdruck- und Kleinkaliberwaffen durch, welche pandemiebedingt zusammengelegt worden waren.

Für diese drei Tage wurde ganz im Sinne des Jahresabschlusses ein besonderes Programm für alle teilnehmenden Luftgewehr- und Luftpistolenschützen der Allgemeinen Klasse, sowie der Juniorenklasse zusammengestellt: am Freitag wurden zum Start die Mixed Teambewerbe durchgeführt. Im Anschluss fand am Samstag der eigens ins Leben gerufene „Christmas Cup 2021“ statt, zu dem ebenfalls Schützen der Juniorenklasse und Allgemeinen Klasse an den Start gingen. Als krönender Abschluss wurden am Sonntag die Disziplinen des 10. Grand Prix für die Allgemeine Klasse mit Luftgewehr und Luftpistole durchgeführt. Für Tirol nahmen mit Nadine Ungerank, Jasmin Kitzbichler, Michael Höllwarth, Tobias Mair, Georg Zott und Andreas Thum sechs Schützen teil.

Bereits am ersten Wettkampftag konnte im Mixed Teambewerb ein großer Erfolg erzielt werden: Jasmin Kitzbichler (SG Thierberg) holte gemeinsam mit ihrem Partner Tobias Mair (SG Innervillgraten) die Goldmedaille in einem spannenden Finale gegen das ungarische Team. Auch der zweite Tag, an dem der "Christmas Cup" durchgeführt wurde, verlief für Mair erfolgreich: gemeinsam mit seinen Schützenkollegen Andreas Thum und Georg Zott und einem sehr guten dritten Platz im Grunddurchgang konnte sich Mair für das Finale qualifizieren. In der Finalentscheidung leistete er sich nur wenige Fehler und holte hinter den beiden Kroaten Istvan Peni und Miran Maricic Bronze für Österreich.