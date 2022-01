Vergangene Woche gingen am Lienzer Hochstein zwei Skiweltcup-Rennen der Damen über die Bühne.

Zum Auftakt fand am 28. Dezember der Riesenslalom statt. Bei Temperaturen knapp unter dem Nullpunkt und Postkartenwetter präsentierten die Veranstalter um OK-Präsident Werner Frömel und dem neuen Rennleiter Stefan Mutschlechner eine perfekte Weltcup-Piste und die Läuferinnen sorgten für ein spannendes Rennen.

Sieg an Worley

Die 15-fache Weltcupsiegerin und vierfache Weltmeisterin Tessa Worley war dabei nicht zu schlagen. Nach der Corona-bedingten Absage von Mikaela Shiffrin war der Weg frei für die 32-jährige Französin. Nach Laufbestzeit im ersten Durchgang gewann sie schließlich 30 Hundertstelsekunden vor Petra Vlhova (SVK) und 38 vor der Schwedin Sara Hector, die den letzten RTL-Weltcup gewann.

Für die Aufholjagd des Tages sorgte die Kärntnerin Katharina Truppe, die sich von Rang 27 nach dem ersten Lauf noch auf den neunten Platz vorschob. Als zweitbeste Österreicherin wurde Ramona Siebenhofer Elfte.

Slalom

Der nächste Tag stand am Hochstein ganz im Zeichen des Slaloms, bei dem auch die Österreicherinnen groß aufzeigen konnten. Katharina Liensberger sorgte mit Rang zwei für das erste ÖSV-Podest in diesem Winter. Katharina Truppe wurde Vierte und Katharina Gallhuber schaffte es als Sechste noch in die Top-Ten.

Einmal mehr nicht zu schlagen war die Slowakin Petra Vlhova, die im vierten WC-Slalom der Saison zum vierten Mal nach dem ersten Durchgang in Führung lag. Und zum dritten Mal ging sie als Siegerin hervor. Hinter Liensberger klassierte sich die Schweizerin Michelle Gisin auf dem dritten Platz.

Liensberger: "Dieser zweite Platz ist Balsam für die Seele. Ich bin so erleichtert und das erste Podium ist auch wichtig für das gesamte Team. Jetzt wünsche ich mir, dass es 2022 so weitergeht."

Bilanz der Veranstalter

"Wir haben bei Traumwetter tollen Sport erlebt und heute standen sehr viele Zuschauer außerhalb des Veranstaltungsgeländes. Das gesamte Team um Skiclub-Präsident Siegfried Vergeiner, Rennleiter Stefan Mutschlechner und die Lienzer Bergbahnen AG um Vorstand Mario Tölderer haben trotz widriger Umstände durch die Corona-Einschränkungen tolle Arbeit geleistet. Auch die Pisten waren in perfektem Zustand. Bis 2025 läuft noch unser Vertrag mit dem ÖSV und wir hoffen, dass wir in zwei Jahren wieder Zuschauer begrüßen dürfen", so OK-Chef Werner Frömel.