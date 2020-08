"Take it easy, run and enjoy" - das war das Motto des Soultrail im Rahmen des Saalbacher Trail & Skyrace.

SAALBACH/OSTTIROL. Die 6 Auflage dieses Trail Events bot spannende Bewerbe über kurz und lang Distanzen.

Der Abfaltersbacher Mario Ortner ist in der Kurz Distanz, den Soultrail einen wunderschönen Rundwegtrail, übers Spielberghaus und über die Wirtsalm mit 9 Kilometern und 450 Höhenmetern als einer der Favoriten an den Start gegangen. Bei strahlend blauem Himmel hat er nach einen kleinen Fauxpas als zweiter hinter Werner Reichenkendler den Trail beendet.

Leider hat Ortner kurz vor dem Ziel durch ein geparktes Auto einen Wegweiser nicht gesehen und so einen Vorsprung von über 2 Minuten eingebüßt. "Trotzdem war es ein tolles Event", zieht Ortner positive Rückschlüsse und sieht den kommenden Herausforderungen Torlauf Dachstein und Wienerwald Ultratrail positiv entgegen.