Renate Ganner und Florian Ganner siegten beim Abschlussbewerb des Osttiroler Langlauf-Cups.

ST. JAKOB (red). Erfreuliche 59 Teilnehmer gingen beim 4. St. Jakober Knappenlauf, veranstaltet vom ASKÖ WSV St. Jakob, am 8. März an den Start. Bei ausgezeichneten äußeren Bedingungen und einer bestens präparierten Loipe nahmen 39 Kinder und 20 Erwachsene das Rennen in Angriff. Es wurden Streckenlängen von 500m bei den Bambini bis 8,4 km bei den Herrenklassen gelaufen. Die StarterInnen zeigten großes technisches Können und kämpften mit viel Elan um die begehrten Stockerlplätze. Nach einem spannenden Rennen konnten sich Renate Ganner und Florian Ganner (beide TSU Obertilliach) den Tagessieg sichern und wurden mit einer Holztrophäe von Erwin Leitner belohnt.

Der Knappenlauf war der letzte Bewerb des Osttiroler Langlauf-Cups.

Weitere Sportnachrichten aus Osttirol