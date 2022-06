Die 29-jährige Triathletin Theresa Moser, die für den RC Figaro Sparkasse Lienz startet, hat in den letzten Wochen ein straffes Programm absolviert. Sowohl national als auch international zeigte sie sich bereits in starker Form.

TÜRKEI/POLEN/WELS/KITZBÜHEL/OSTTIROL. Ihre ersten beiden Bewerbe der heurigen Triathlonsaison, die Europacup-Bewerbe im April in Yenisehir in der Türkei und am 4. Juni in Rzeszow in Polen, beendete die Abfaltersbacherin auf den Plätzen 33 bzw. 34. „Zwei für mich durchschnittliche Wettkämpfe, mit denen ich nicht wirklich zufrieden sein kann. Aufgrund der hohen internationalen Dichte wirft einen der kleinste Fehler ans Ende des Feldes. Ich versuche aber stets, daraus zu lernen und mein Ziel ist es, bis zum Ende der Saison im Mittelfeld dabei zu sein“, so Moser.

Vizemeisterin

Am 12. Juni wurde in Wels die Staatsmeisterschaft über die Sprintdistanz ausgetragen (750m Schwimmen, 20km Radfahren, 5km Laufen). In einem in allen drei Disziplinen sehr beherzten Wettkampf konnte Theresa Moser das Rennen als Gesamt 4. bei den Damen beenden und wurde damit österreichische Vizemeisterin in der Klasse 24-29 Jahre. „Ich bin sehr zufrieden, vor allem weil ich den Zeitrückstand zur Staatsmeisterin zum Vorjahr wesentlich verringern konnte“, erklärt die 29-Jährige.

"Perfektes Wochenende"

Am vergangenen Wochenende startete Theresa Moser gleich zweimal in Kitzbühel. Beim Heim-Europacup, der heuer erstmals im Eliminator-Format ausgetragen wurde (Qualifikationsläufe+3 Finalläufe), gelang es ihr trotz guten Leistungen in allen Disziplinen am Freitag leider nicht, sich für die Finalläufe zu qualifizieren. „Ich war im ersten Moment schon sehr enttäuscht, weil ich weiß, dass nicht viel gefehlt hat. Dass ich von der Radgruppe abreißen lassen musste, war leider der ausschlaggebende Moment. Da muss ich in Zukunft unbedingt dranbleiben“, resümiert die Osttirolerin. Vor dem heimischen Publikum, bei perfekter Organisation und toller Kulisse gewann Theresa Moser am Samstagabend in einem souveränen Rennen dann noch den Sprint-Bewerb am Schwarzsee. „Es war ein absolut perfektes Wochenende. In den kommenden Tagen werde ich aber die Beine einmal hochlegen und mich auf die Schule konzentrieren.“ Die 29-Jährige, die Mathematik in der HTL Fulpmes unterrichtet, wird ihre Wettkampfserie aber schon nächstes Wochenende mit der Aquathlon ÖM am Walchsee fortsetzen.

