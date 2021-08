Für die 28-jährige Triathletin Theresa Moser, die für den RC Figaro Sparkasse Lienz an den Start geht, war der Juli ein äußerst erfolgreicher Monat.

Nach einigen Jahren Wettkampf-Auszeit, in denen Theresa Moser sich vorrangig ihrer Ausbildung widmete, hat sich die ehrgeizige Abfaltersbacherin zum Ziel gesetzt, ihren Weg zurück auf die internationale Triathlon-Bühne zu schaffen. Die notwendigen Limits dafür hat sie im März bereits erbracht. „Mit meinem ersten Europacup im Mai war ich nicht besonders zufrieden. Es ist für mich noch schwierig, meine Trainingsleistungen auch im Wettkampf umsetzen zu können – da fehlt mir nach meiner Auszeit einfach die Rennpraxis.“

"Die Richtung stimmt"

Nach einem guten Trainingsblock absolvierte Theresa, die inzwischen auch ihr erstes Schuljahr als Mathematik-Professorin beendete, gleich drei Bewerbe im Juli. Beim Sprint-Triathlon in Gmunden konnte sie sich den Sieg in der allgemeinen Damenwertung sichern. „Gmunden hat mich optimistisch gestimmt, da bin ich mit allen drei Disziplinen sehr zufrieden gewesen“, so die 28-Jährige.

Eine Woche später startete sie beim Europacup im ungarischen Tiszaujváros, den sie auf dem 51. Rang allerdings relativ am Ende des großen und starken Starterfeldes beendete. „Ich habe das Rennen leider schon beim Schwimmen verloren, da ist mein Rückstand einfach noch zu groß.“ Wesentlich besser erging es Theresa am vergangenen Wochenende im türkischen Balikesir und sie finishte ihr drittes Europacuprennen bei knapp 40 Grad auf dem 25. Platz. „Die Richtung stimmt! Leider kämpfe ich noch damit, meine Schwimmform aus dem Becken auch im Freiwasser umsetzen zu können. Den Schwimmrückstand zu reduzieren ist mein großes Ziel für die kommenden Rennen – ansonsten bin ich, denke ich auf einem guten Weg“, so die Abfaltersbacherin.

Steigerung als Ziel

Bereits am 15. August wird Theresa bei den österreichischen Meisterschaften über die Sprintdistanz an den Start gehen. Ihre Ziele sind bescheiden: „Ich möchte mich einfach von Rennen zu Rennen steigern und aus meinen Fehlern lernen. Vor allem aber genieße ich es, wieder richtig Spaß am Training und den Wettkämpfen zu haben.“

Weitere Sportnachrichten aus Osttirol