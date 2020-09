Steuerentlastung, Kinder- und Arbeitslosenbonus treten mit 1. September in Kraft.

OSTTIROL (red). Mit 1. September tritt österreichweit die Senkung der Lohn- und Einkommenssteuer von 25 auf 20 Prozent in Kraft. Zudem kommt der Kinder- und Arbeitslosenbonus zur Auszahlung. „Da die Steuerreform rückwirkend bereits ab 1. Jänner 2020 gilt, werden die entsprechenden Rückerstattungen auf die September-Löhne draufgelegt. Im Bezirk Lienz profitieren 30.000 Menschen von der Senkung der Steuertarife. In Summe macht das rund 9 Millionen Euro aus, die auf die Konten fließen. Darüber hinaus werden im September 360 Euro Kinderbonus zusätzlich ausgeschüttet, was für ca. 9.000 Kinder im Bezirk nochmals über 3 Millionen Euro ergibt“, informiert VP‑Bezirksparteiobmann Bgm. Bernhard Webhofer. Auch all jene, die ohne Job sind, erhalten im September eine 450 Euro-Aufzahlung.

„Von der Vorziehung der Steuerreform profitieren alle, die Lohn- oder Einkommenssteuer zahlen – unabhängig von der Tarifstufe. Das gilt auch für alle Pensionistinnen und Pensionisten. Tirolweit macht die Entlastung durch die Tarifsenkung 143 Millionen Euro aus, der zusätzliche Kinderbonus bringt nochmals 44 Millionen Euro. Gerade in der jetzigen Situation ist das eine wichtige Konjunkturstütze, die mithelfen wird die Wirtschaft anzukurbeln und Arbeitsplätze zu sichern“, betont Webhofer.