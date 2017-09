Ausstellungseröffnung ONE City in der Kunstwerkstatt

ONE City ist eine Kurzform des Ausstellungskonzeptes und seiner Autoren: ONE steht für die Nachnamen von Zita Oberwalder (Graz), Peter Niedertscheider (Lienz) und Othmar Eder (Stettfurt, CH).

Am Freitag, 6. Oktober 2017 landen die Künstler um 19 Uhr zur Ausstellungseröffnung in die Kunstwerkstatt Lienz. Die Werke kann man anschließend bis 24. November 2017 immer von Montag bis Freitag von 10 bis 12 und 13.30 bis 17 Uhr, sowie am Donnerstag Abend von 18 bis 20 Uhr besichtigen.