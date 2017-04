Benefizveranstaltung des Kiwanis Club Lienz-Osttirol

, Am Markt 2 , 9900 Lienz AT

Der Kiwanis Club Lienz-Osttirol lädt am Mittwoch, 3. Mai 2017 zu einer Benefizveranstaltung um 18.15 Uhr in das CineX Lienz.

An diesem Abend wird ein Highlight aus der Stummfilmzeit, „THE KID BROTHER“ von der Harold Lloyd Corporation, begleitet von Österreichs besten Stummfilmpianisten, Gerhard Gruber präsentiert.

Mit dem Reinerlös des Kinoevents möchte man die Eltern eines sehbehinderten Buben aus der Region bei der Anschaffung einer Tafelkamera unterstützen.



Kinokarten zum Preis von € 20,00 sind bei den Mitgliedern des Kiwanis Club Lienz-Osttirol, an der Abendkasse und an der Kinokasse im CineX Lienz erhältlich.