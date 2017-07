19.07.2017, 13:43 Uhr

Die Gewinnspielregeln

Wählen Sie eine beliebige Zahl von 1 bis 45. Senden Sie uns diese Zahl gemeinsam mit dem Namen des hinterlegten Unternehmens sowie Ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer per E-Mail mit dem Betreff „Bezirksblätter Sommerlotto“ an osttirol@bezirksblaetter.com oder füllen Sie den untenstehenden Kupon aus und senden ihn an:

Einsendungen per E-Mail bzw. facebook-Tipps können bis Sonntag, 23. Juli 2017 spätestens 18 Uhr erfolgen. Einsendungen per Post können bis Freitag, 21. Juli 2017, berücksichtigt werden. Der Poststempel der Aufgabe ist entscheidend.Wenn Ihre Zahl mit der bei der Lottoziehung „6 aus 45“ am Sonntag, 23. Juli 2017 gezogenen Zusatzzahl übereinstimmt, haben Sie die Chance auf einen Einkaufsgutschein im Wert von 200,- Euro. Den Gutschein erhalten Sie von den Bezirksblättern, er ist nur bei dem Ihrer Zahl zugeordneten Unternehmen einlösbar. Jeder Leser kann bis zu sechs Mal pro Woche teilnehmen (bei mehr als sechs Einsendungen, werden die sechs niedrigsten Zahlen zum Gewinnspiel zugelassen, der Rest scheidet aus).Bei mehreren Einsendungen mit der richtigen Gewinnzahl entscheidet das Los. Sollte keine richtige Einsendung einlangen, verfällt der Preis. Bezirksblätter-Mitarbeiter und deren direkte Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinnes ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der/Die GewinnerIn wird telefonisch verständigt. Der/Die GewinnerIn wird in einer der nächsten Ausgaben der Bezirksblätter Osttirol veröffentlicht.