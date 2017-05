AT

Der Sozialsprengel Lienz-Thurn veranstaltet auch heuer wieder Computer-Anfänger Kurse für Senioren. Ziel ist ein spielerisches Kennenlernen und Üben grundlegender PC- und Internetanwendungen in einer kleinen Gruppe mit eigenem Laptop. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Der Kurs beginnt am Dienstag, 9. Juni 2017 und wird jeweils von 14 bis 16 Uhr in 7 Einheiten abgehalten.

Der Beitrag beläuft sich auf 90,- Euro zzgl. 20,- Euro für Kursunterlagen.

Anmeldung und Auskunft im Sozialsprengel Lienz-Thurn, Mo bis Fr 9h bis 11h, Tel.: 04852/69146.