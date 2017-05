DAS SCHWERE IST NICHT LEICHT GESAGT - DER AUSVERKAUF VON ATHOS . . .

07.05.2017, 10:59 Uhr

Ich selbst habe Anfang der 80er Jahre dort gelebt, war dabei, mein eigenes Leben zu hinterfragen, musste viele Prüfungen und Anhörungen über mich ergehen lassen, bevor ich nun endlich als Novize dort anfangen konnte . . . wie streng waren die Bräuche, oft wusste ich nicht, ob dass, was ich tat, auch im Sinne des Berg Athos war, hatte meine Zweifel, meine Albträume . . . nach einem Jahr der Probe haben sie mich gewähren lassen, dann zog ich mich in eine Einsiedelei zurück, um zwei Jahre später in die Zivilisation zurück zu kehren . . . es war eine schwere Zeit, und heute sehe ich, wie leichtfertig man den Berg Athos verspielt: Handynetze, Solarzellen und Kraftfahrzeuge sind jetzt fester Bestandteil in dieser Mönchsrepublik geworden . . . es könnte auch sein, dass wir alle den Verstand verloren haben, jedes Fleckchen Erde besitzen müssen, gebrauchen zu müssen für pseudoreligiöse Vorgaben, für den Ausgleich eines neuen Trends, weil sich jeder auf den Weg macht, um auch das letzte einer heilen WAHRHEIT für seine EGOISMEN auszunutzen . . . das PILGERN ist en Vogue, waren es vorher andere bekannte Orte, ist der BERG ATHOS nun auch auf der Liste des möglichen Abarbeitens angelangt.Meine damaligen Motive waren nachvollziehbar. Ich war mit Grafik Design und Kunst im Studium involviert, hatte auch einen klaren Bezug zu einer Kirche in einem sozialen Brennpunkt, wo ich meine sozialpädagogischen und sonderpädagogischen Kenntnisse eingebracht habe, suchte nach Wegen und Lösungen aus den Schwierigkeiten, die mir die Jugendlichen an Fragen stellten . . . diese Arbeit war eine Grenzerfahrung . . . und irgendwann suchte ich das Heil in der Flucht nach einem Ausweg, das bisherige Leben zu sortieren, es neu zu gestalten, alternative Wege zu finden, in der Ruhe eine Antwort zu finden . . . ich fuhr mit dem Fahrrad los, und war wochenlang unterwegs, um dann mit der bestandenen Prüfung nach Athos zu kommen . . . der Berg Athos sollte meine zukünftige Wahlheimat für einen längeren Zeitraum werden, mit aller Konsequenz wollte ich das Leben auf den Kopf stellen . . .Die Stundentrommeln waren mein Rhythmus, waren meine Auseinandersetzungen mit mir und meinem Geist, es war eine Überwindung, eine riesige Herausforderung, eine ambivalente Geschichte . . . ich war froh, etwas machen zu können, dass mir auch den Inhalt im Kloster gab, ich restaurierte alte Ikonen, machte sie neu, ließ sie in ihrem alten Glanz erstehen . . . täglich war ich stundenlang akribisch damit beschäftigt . . . keine Nacht war ich wirklich allein, denn immer wieder bekam ich Besuch von Klosterbrüdern, die mehr von mir wollten, als ich mir vorstellen konnte . . . !!!!Wenn heute die Pilgerströme sich nach Griechenland bewegen, wenn die Männer diesen Aufenthalt wie einen Event betreiben, dann stellen sich mir die Haare auf, dann kriege ich eine Stinkwut, ob das so sein muss, ob das wohl in die richtige Richtung geht . . . den Frieden zu finden, Gott näher zu sein, die Gebete anders zu interpretieren, mehr über die Buße und über die Gnade zu erfahren . . . und nur der Mutter Gottes nahe zu sein (denn sie ist die einzige Frau dort, die akzeptiert wird . . .), alles andere ist männlich determiniert . . . der geistliche Kampf unseres Daseins muss nicht auf Athos beginnen, der könnte auch hier zur Anwendung gebracht werden im Sinne einer soliden MÄNNER-ARBEIT . . . warum muss der Berg Athos jetzt so vermarktet werden????? Hat Gott die Mönche verlassen???? Sind sie jetzt durchgeknallt???? Es ist eine Schande, wie man sich über alles hinwegsetzen kann, wenn auch die letzten Bastionen des Friedens, des Glaubens, der Religion solch einem Trend ausgesetzt wird . . . es wird Zeit, dass man wieder einen Riegel vorschiebt, es wird auch Zeit, dass man die Beweggründe von Pilgern hinterfragt durch strenge Prüfungen, durch mehr Hinterfragen, durch mehr Skepsis . . . wenn nicht jetzt, wann dann????