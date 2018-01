Die Nacht der Musicals 2018 im Lienzer Stadtsaal

In einer zweieinhalbstündigen Show werden am 12. Jänner 2018 wieder Highlights aus den bekanntesten Musicals im Stadtsaal von Lienz eindrucksvoll und stimmungsstark präsentiert.Stars der Originalproduktionen präsentieren auf einer Reise durch die Welt des Musicals ausgewählte Solo-, Duett- und Ensemblenummern.An diesem Abend begeistert ab 20 Uhr nicht nur schwungvolle Tanzakrobatik und weltbekannte Melodien, auch Geschichten die im Spielfilm schon Millionen Zuschauer in den Bann gezogen haben werden zum Besten gegeben. Zusätzlich dazu, machen ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept sowie aufwändige Kostüme dieses Event zur beliebtesten Musicalgala.

Kartenvorverkauf gibt es in allen Raiffeisenbanken, bei Ö-Ticket 01 / 96 0 96, Ticket Online 01/ 88 0 88 und in allen bekannten Verkaufsstellen sowie direkt bei Schröder Konzerte unter 0732 / 22 15 23.