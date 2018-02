Erwin aus der Schweiz "Reloaded"

Lienz: Aula Gymnasium |

Es ist eine liebgewonnene Tradition, dass die Stadtkultur Lienz am Rosenmontag Lustiges anbietet, so auch 2018. Bereits 2016 begeisterte und verblüffte der gebürtige Schweizer Schauspieler Marc Haller alias „Erwin aus der Schweiz“ das Lienzer Publikum mit seiner komischen Zaubershow. Nun kommt „Erwin aus der Schweiz“ mit seinem neuen Programm "ERWIN-MANIA" und einer Assistentin am Rosenmontag, den 12. Februar 2018 wieder nach Lienz.

Beginn ist um 20 Uhr in der Aula des Gymnasium Lienz, Karten für die Show gibt es im Bürgerservicebüro in der Liebburg, auf www.stadtkultur.at und unter 04852/600-519.