Das Stadtorchester Lienz lädt am 13. Mai 2017 zum traditionellen Frühlingskonzert in den Stadtsaal Lienz. Diesmal steht eine Orchestersuite von Ottorino Respighi, das Flötenkonzert Nr.2 von Saverio Mercadante und die Sinfonie Nr.38 von Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Programm.

Solist ist der junge Osttiroler Flötist Luca Dallavia, es dirigiert Gerald Mair.

Beginn ist um 20 Uhr. Karten für das Konzert sind im Bürgerservicebüro in der Liebburg erhältlich, Info und Reservierung unter Tel. 04852/600-519 und auf www. stadtkultur.at.