Gartengeflüster in Tristach

Es ist wieder Zeit für ein gemütliches Gartengeflüster im Luggisser Garten (Dorfstraße 30 Tristach). Auch heuer ladet die Bäuerinnenorganisation Tristach zusammen mit der Öffentlichen Bücherei Tristach alle Gartenfreunde am 10. Mai 2017 zu einem feinen Nachmittag mit der Fam Kitz aus Grafenstein. Ab 15 Uhr darf fachgesimpelt werden, gestaunt über die Sortenvielfalt an Paradeisern und Gemüseraritäten welche die Hobbygärtner aus Kärnten, selbst gezogen zum Kauf anbieten. Nebenbei betreut die Bücherei einen Gartenbücherflohmarkt und die Bäuerinnen bieten kleine Imbisse an.