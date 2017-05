AT

, 9900 Lienz AT

Spitalskirche , 9900 Lienz AT

Der Kammerchor Vokalissimo Lienz entführt die Zuhörer bei seinen beiden Konzertabenden in der Spitalskirche Lienz am 20. und 21. Mai auf eine musikalische Reise zu den großen Künstlern Franz Schubert, Johannes Brahms und Robert Schumann. Die Musik wird von Gedichten ihrer Zeitgenossen umrahmt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Karten für das Konzert sind im Bürgerservicebüro in der Liebburg erhältlich, Info und Reservierung unter Tel. 04852/600-519 und auf www. stadtkultur.at.