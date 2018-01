Kindertheater Kalif Storch im Kolpingsaal Lienz

AT

, Adolf Purtsher Straße 6 , 9900 Lienz AT

Kolpingsaal , Adolf Purtsher Straße 6 , 9900 Lienz AT

Lienz: Kolpingsaal |

Am Mittwoch, 24. Jänner 2018 lädt die Stadtkultur Lienz zum Kindertheater Kalif Storch.

Im Stück geht es um zwei Kinder die auf dem Dachboden stöbern und dort so einige Sachen finden, mit dem sie sich in die Firguren des Märchens vom Kalif Storch verwandeln. Doch leider vergesse sie das Zaberwort für die Zurück-Verwandlung. Erst mit Hilfe einer Prinzessin gelingt das Happy-End. Das Theaterstück ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet. Beginn ist um 15 Uhr im Kolpingsaal Lienz. Info und Reservierung unter Tel. 04852/600-519 und auf www.stadtkultur.at.