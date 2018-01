Konzert des Tamino Trio

Der gebürtige Lienzer Flötist Robert Wolf hat mit seiner Tochter Agnes (Klavier) schon mehrmals in Lienz konzertiert, zuletzt bei der Eröffnung der Ausstellung "Hin & Retour 2". Im "Tamino-Trio" spielen sie jetzt am 13. Jänner 2018, gemeinsam mit dem Cellisten Michael Vogt Werke von J. Haydn, J.N. Hummel, C.M.v. Weber und Bohuslav Martinu.

Beginn ist um 20 Uhr in der Spitalskirche Lienz. Karten sind im Bürgerservicebüro in der Liebburg erhältlich, Info und Reservierung unter Tel. 04852/600-519 und auf www. stadtkultur.at.