Konzert von Wolfgang David (Geige) & Takeshi Kakahashi (Klavier)

Schon mehrmals präsentierte die Stadtkultur Wolfgang David dem Lienzer Publikum als technisch perfekten, vor allem aber temperamentvollen und mitreißenden Geiger und auch mit dem jungen japanischen blinden Pianisten Takeshi Kakahashi berührte und begeisterte er schon einmal die heimischen Besucher.

Nun kommen beide am Freitag, 20. Oktober wieder nach Lienz und spielen ein Programm mit Werken von Schubert, Brahms und Beethoven.

Beginn ist um 20 Uhr in der Spitalskirche. Karten für das Konzert sind im Bürgerservicebüro in der Liebburg erhältlich, Info und Reservierung unter Tel. 04852/600-519 und auf www. stadtkultur.at.