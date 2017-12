Kreativer Kindertanz für Kinder von 5 – 8 Jahren

AT

, 9920 Sillian AT

Volksschule , 9920 Sillian AT

Sillian: Volksschule |

Das Katholische Bildungswerk Sillian lädt 2018 zum 10-teiligen kreativen Kindertanz für Kinder von 5 bis 9 Jahren.

Kreativer Kindertanz ist viel mehr als das Erlernen bestimmter Bewegungen und tänzerischer Abläufe. Diese Art von Tanz fördert das eigene Mitdenken sowie die Kreativität und stärkt durch Erfolgserlebnisse das kindliche Selbstbewusstsein. Ideen werden in Bewegung umgesetzt.

Kursbeginn ist am 9. Jänner 2018 von 15 bis 16 Uhr in der Volksschule von Sillian. Der Beitrag beläuft sich auf 85,- Euro. Anmeldung bei Anita Webhofer unter Tel. 0676/8730 4810 oder anita.webhofer@bildungshaus.info