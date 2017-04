Kuschelnachmittag des Eltern Kind Zentrums

AT

, 9900 Lienz AT

Eltern Kind Zentrum , 9900 Lienz AT

Der Eltern-Kind-Nachmittag für Kinder ab 3 Jahren am 13. Mai 2017 von 15 bis 17 Uhr steht unter dem Motto: „Weißt du eigentlich wie lieb ich Dich hab?“

Mit sinnlichen Berührungen an Körper und Seele genießt man die Zeit zu zweit und wird sich gegenseitig verwöhnen und verwöhnen lassen.

Gemeinsam wird gekuschelt, gestreichelt und massiert. Bei einer abschließenden Entspannungsübung mit Klangschalen lässt man diesen Nachmittag gemütlich ausklingen.

Der Beitrag beläuft sich auf 15,- Euro für Mitglieder und 20,- Euro für Nichtmitglieder. Infos und Anmeldung im EKiZ- Büro unter Tel.: 04852 / 61322 oder per email: office@ekiz-lienz.at.