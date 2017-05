Am Samstag dem 20. Mai 2017 veranstaltet die Unteroffiziersgesellschaft Tirol wieder eine Motorradsegnung in der Haspinger-Kaserne Lienz. Die Einfahrt in die Kaserne ist ab 9.30 möglich. Um 11 Uhr erfolgt die Segnung durch Militärkurat MMag. Herbert Burgstaller und um 12.30 Uhr findet die traditionelle Abschlussparade (es gilt die StVO) statt. Sie führt durch die Gemeinden des Lienzer Talbodens und endet nach einem Zwischenstopp am Hauptplatz von Lienz mit einem Motorradspecial beim Hotel Holunderhof. Dort erwartet die Teilnehmer Live Musik mit Alleinunterhalter Mike feat. Womml. Für etwaige Schäden und Unfälle übernimmt der Veranstalter keine Haftung.