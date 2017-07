Lienz: Lienz |

Auch heuer findet wieder ein spannendes Rahmenprogramm rund um die New O'Lienz Jazztage statt.

Beginn ist am Freitag, 21. Juli 2017 um 20 Uhr mit Monika Stadler (Harfe) und Franz Schmuck (Percussion) am Johannesplatz.

Weiter geht es am Samstag, 22. Juli 2017 ab 9.30 Uhr mit einem Jazz Brunch am Johannesplatz mit der BigBand "JzzWeCan". Ab 19 Uhr folgt ein "Kids Jam" beim Heizhaus/Bahnhofsgelände. Dort steht die Bühne allen Kids und Nachwuchsjazzern die sich im jazzy, funky groovy Style versuchen wollen, frei zur Verfügung!

Für das Final Event der New O'Lienz Jazztage 2017 sorgt die Jazzband "SILK & SOUL", um 20 Uhr ebenfalls am Bahnhofsgelände.