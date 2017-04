AT

, Lienz AT

Lienz , Lienz AT

Am Samstag, 6. Mai 2017 findet bei der RGO|Arena in Lienz die Osttiroler Bezirks-Pferde-Ausstellung statt.

Seit vielen Jahren werden dabei wieder Haflinger- und Noriker-Pferde gemeinsam präsentiert. Den Auftakt bildet dabei der Umzug durch die Stadt Lienz mit Beginn um 9 Uhr mit kurzer Vorstellung der Pferde auf dem Hauptplatz. Begleitet werden die rund 130 Stuten, Fohlen und Hengste von der Eisenbahner Stadtkapelle Lienz. Die neue Fahne der Osttiroler Noriker-Züchter wird beim Umzug erstmals der Öffentlichkeit präsentiert und im Anschluss an die Eröffnung der Ausstellung um 10.00 Uhr geweiht.

Fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Auf zahlreichen Besuch freuen sich die Osttiroler Haflinger- und Noriker-Züchter