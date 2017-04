Selbstverteidigungs Workshop

AT

Am 12. Mai finden im MS-Selfdefense Center (Tirolerstr. 23), Selbstschutz- und Selbstverteidigungs-Workshops statt.

Beginn ist um 8.30 Uhr für Eltern mit Kindern bis 5 Jahren. An diesem Vormittag werden Müttern und oder Vätern richtige und reale Möglichkeiten gezeigt, um sich und das Kleinkind in Sicherheit zu bringen.

Um 15 Uhr beginnt der Workshop für Eltern mit Kinder zwischen 5 und 12 Jahren, wo einem praktische Umgehensweisen, Tipps und Techniken zur Selbstverteidigung und Abwehr beigebracht werden.