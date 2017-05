TECHNIK LIVE 2017 – Thementag Mechatronik

AT

, 9900 Lienz AT

RGO Arena , 9900 Lienz AT

Der diesjährige Thementag Technik Live findet am 18. Mai 2017 ab 14.30 Uhr in der RGO Arena Lienz statt.

Das Programm ist vielfältig und reicht von der Vorstellung des Mechatronik-Studiums in Osttirol bis hin zu Präsentationen namhafter Firmen. Weiters werden auch heuer wieder die Werkmeister und Technikerprojekte der HTL-Schüler vorgestellt, sowie das “Best Project Technik Live 2017″” gekürt. Für viel Abwechslung ist gesorgt und natürlich kommt auch das Kulinarische nicht zu kurz.