Veranstaltungen auf Schloss Bruck

Das Museum Schloss Bruck ist wieder in die neue Saison gestartet und bietet gleich zu Beginn wieder so allerhand Veranstaltungen.

„Best of Wanda“ - am 19. Mai 2017 gibt es für alle Freunde der Literatur, um 19 Uhr eine unterhaltsame Lesung von und mit Wanda Furtschegger, bevor am 21. Mai Nationalparkrangerin Ute Igel ab 11 Uhr Details und Hintergrundinformationen zur umfangreichen Sammlung des Jägers und Försters Leo Kranebitter bietet.



Nähere Infos zum Programm findet man unter www.museum-schlossbruck.at.