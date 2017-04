Zithertrio NordOst saitig in der Spitalskirche

Das junge Zithertrio „NordOst saitig“ mit Johanna Krimbacher aus Kirchberg, Theresa Wopfner aus Thaur und Magdalena Pedarnig aus Schlaiten konzertieren am 6. Mai 2017 um 20 Uhr in der Spitalskirche von Lienz.

An diesem Abend präsentiert das Trio nicht nur seine erste CD mit volksmusikalischem Repertoir, die drei jungen Musikerinnen unternehmen auch musikalische Ausflüge in den Jazz und in die Alte und Neue Musik. Sprecher ist Erich Pitterl.

Karten gibt es im Bürgerservicebüro in der Liebburg, auf www.stadtkultur.at und unter 04852/600-519.