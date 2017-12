Lienz: Bildungshaus Osttirol |

Am Montag, 15 Jänner startet im Bildungshaus Osttirol wieder von 19 bis 20.45 Uhr der Kurs "Zur Mitte tanzen - Kreise ziehen". Die traditionellen, meditativen und sakralen Kreistanzabende finden 10 Mal jeweils montags von 19 bis 20.45 Uhr statt.

Kreis- und Gruppentänze sind an kein Alter, Geschlecht oder Religion gebunden. Sie bringen Menschen jeden Alters zusammen und ermöglichen eine Gemeinschaftserfahrung, die begeistert und zur bleibenden Erinnerung wird. Der Einzelne findet sich wieder in bewegter Gemeinschaft. Die einfachen Schrittfolgen sind für jeden leicht zu erlernen. Man braucht keinerlei Erfahrung, nur Spaß an der Bewegung und vielleicht Neugierde einmal etwas Neues auszuprobieren.

Der Beitrag für alle Abende beläuft sich auf 65,- Euro für Nichtmitglieder und 55,- Euro für Mitglieder. Mitzubringen sind bequeme Kleidung und ev. leichte Schuhe.

Nähere Infos und Anmeldung unter 04852 651330 im Bildungshaus Osttirol.