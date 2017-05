Die Zukunft – mehr oder weniger Demokratie?

Demokratie ist eine politische Ordnung, die niemals fertig ist.

Anton Pelinka, ist seit 2006 Professor für Politikwissenschaft und Nationalismusstudien an der Central European University in Budapest. Zuvor lehrte er seit 1975 an der Universität Innsbruck und leitete viele Jahre das Institut für Konfliktforschung in Wien.

Am Montag, 15. Mai 2017 referiert Dr. Anton Pelinka über Krisensymptome der Demokratie heute, abnehmende Gestaltungsfähigkeit nationaler Politik und Zerfall traditioneller Loyalitäten im Parteienstaat.

Beginn ist um 19.30 Uhr im Bildungshaus Osttirol.