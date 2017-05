AT

Wallfahrtskirche Maria Schnee , 9932 Kalkstein AT

Am Freitag, 19. Mai​ 2017 lädt die Pfarrjugend Außervillgraten zur traditionellen Jugendwallfahrt nach Kalkstein ein. Treffpunkt ist um 19 Uhr bei Maxer/Innervillgraten. Die Jugendmesse um 20 Uhr in der Wallfahrtskirche Maria Schnee zelebriert Peter Kagaba aus Tansania.

Anschließend an die Wallfahrt sind alle herzlich zur Agape im Haus Betanien eingeladen. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt!