Kirchweihfest in der Wallfahrtskirche zu den Heiligen Chrysanth und Daria

Am Sonntag, den 14. Mai, dem Muttertag, wird in der Wallfahrtskirche zu den Heiligen Chrysanth und Daria in Nörsach (Nikolsdorf) das Kirchweihfest gefeiert. Die Wallfahrt zu den Heiligen ist eine alte Tradition. Besonders in der heutigen Zeit, die durch so viele gesellschaftliche Veränderungen geprägt ist.

Gerade der Muttertag zeigt, wie wertvoll das Füreinander- Dasein in der Familie Halt und Sicherheit gibt.

Die Feier des Kirchweihfestes erinnert aber auch an die Leistungen unserer Vorfahren und ist gleichzeitig Anlass, den vielen Helfern und Unterstützern der kleinen Wallfahrtskirche am Chrysanthner Hügel zu danken, die so den Erhalt dieses Kleinods ermöglichen.

Der festliche Gottesdienst, zelebriert von Cons. Alban Ortner beginn um 10 Uhr und wird von der Singgruppe Nikolsdorf unter der Leitung von Michaela Huber musikalisch umrahmt.