Innervillgraten: Pfarrsaal |

Der Kath. Familienverband und das Kath. Bildungswerk Innervillgraten sowie das Bildungshaus Osttirol laden am Donnerstag, 11. Mai 2017 zum Vortrag "Mit Selbstvertrauen durchs Leben!" mit Elternbildnerin Elisabeth Tschojer.

Wohl alle Eltern wünschen sich Kinder, die mit Mut und Selbstvertrauen durchs Leben gehen. Schon von Geburt an können wir ihnen dabei helfen. Denn damit aus einem kleinen, hilflosen Säugling eine selbstbewusste Persönlichkeit wird, braucht jedes Kind viel Unterstützung. Selbstvertrauen bedeutet: Ich vertraue in meine Fähigkeiten. Was können Eltern konkret dazu beitragen, dass die Kinder Selbstvertrauen entwickeln und ihre Stärken finden?

Beginn ist um 20 Uhr im Pfarrsaal von Innervillgraten. Eintritt: freiwillige Spenden.