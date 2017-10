Tiroler Bibelkurs startet in diesen Tagen

Nach den guten Erfahrungen der bisherigen Tiroler Bibelkurse setzen das Bildungshaus Osttirol, die Diözesanstelle für Bibelpastoral Innsbruck, das Bibelzentrum Neustift und das Katholische Bildungswerk Tirol den Tiroler Bibelkurs fort. Er findet im Zeitraum von Oktober 2017 bis April 2018 jeweils in Nordtirol, Osttirol und Südtirol statt.Ziel dieser Veranstaltungsreihe ist es, Menschen für die Beschäftigung mit dem Wort Gottes zu begeistern. Angesprochen sind alle, die persönlich und in ihren Gemeinden das Wort Gottes lebendig halten wollen. Auch wer bisher den Tiroler Bibelkurs noch nicht besucht hat, ist herzlich zu den einzelnen Einheiten eingeladen.

Die Termine im Überblick:

19./20./21.10.2017 Dr. Martin Lang, Ungerechtigkeit mitten unter uns - Die soziale Botschaft des Propheten Amos16./17./18.11.2017 Dr. Artur Schmitt, Die Gleichnisse Jesu – Wie spricht Jesus von und über Gott?18./19./20.01.2018 Mag. Angelika Stegmayr, Mein Lieblingsbuch Bibel – Gedanken aus der Sicht einer Mutter und ihre Kinder15./16./17.02.2018 Mag. Renate Rottensteiner, Die Psalmen – Lob- und Klagebuch für Christen und Juden15./16./17.03.2018 Dr. Franz Troyer, Die große Woche in Jerusalem – Passionsgeschichte nach Markus 11-1619./20./21.04.2018 Br. Dr. Miro Matekic ofmcap, Der Stamm und die Zweige – Das Verhältnis zwischen Juden und Christen anhand des RömerbriefesJeweils Donnerstag, 19.00 bis 21.30 Uhr in Innsbruck/Pfarrsaal AllerheiligenJeweils Freitag, 19.00 bis 21.30 Uhr in Lienz/ Bildungshaus OsttirolJeweils Samstag, 14.0016.30 Uhr im Kloster Neustift/Südtirol