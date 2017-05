Info-Veranstaltung „Hören bedeutet Dazugehören“

Hören verbindet Menschen. Wenn die Hörfähigkeit nachlässt, dann leidet diese Verbundenheit, das Gefühl ein hörendes Mitglied der Gemeinschaft zu sein. Häufig geht die Fähigkeit verloren, eine Menschenstimme aus Lärm oder Sprachgewirr herauszufiltern. Die Hörschwäche führt zum Rückzug aus dem Gemeinschaftsleben, Hör- und Reaktionsfähigkeit beginnen zu verkümmern. Die Unsichtbarkeit der Hörbehinderung und Scham im Nicht-Verstehen verleiten zum Verstecken der Hörbehinderung, zum Hinausschieben der technischen Versorgung. Das verschlimmert die Situation.

Am 18. Mai findet ab 14 Uhr im Bezirkskrankenhaus Lienz eine Info-Veranstaltung statt, die Mut machen soll, die Komplexität und Vielschichtigkeit einer Höreinschränkung anzunehmen und Schritte zum besseren Hören zu setzen.Beginn ist um 14 Uhr im Bezirkskrankenhaus Lienz. Vortragende sind Prim. Dr. Kurt Freudenschuss (HNO-Abteilung) mit MMag. Dr. Michael Linder über Hörsinn und Hörstörungen, Akustikermeister Martin Sachs-Ortner über "Smarte Verbindung zuHörgeräten" und Reinhold Pölsler, der über die Selbsthilfegruppe „DazuGEHÖRen“ berichtet.Bereits am Vormittag gibt es von 9 bis 11.30 Uhr im Foyer des Bezirkskrankenhauses einen Informationsstand, an dem Tipps über den Umgang mit Hörschwäche gegeben werden.