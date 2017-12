Yoga für Frauen

Lienz: Bildungshaus Osttirol |

Bereits ab 35 beginnt die Östrogenproduktion bei Frauen zu sinken. Zwischen 40 und 50 wird dies deutlich spürbar und wenn die Menstruation ausbleibt, beginnen die Wechseljahre. Das persönliche Wohlbefinden kann sich durch starke Hormonschwankungen deutlich verändern, so dass die Lebensmitte anstelle einer Bereicherung als Belastung erfahren wird. Yoga bietet hierbei in vielerlei Hinsicht (durch Körperübungen, Atemschule, Tiefenentspannung, Meditation) einen sinnvollen Ansatz im Umgang mit sich selbst.

Das Bildungshaus Osttirol bietet am 14. Jänner von 9 bis 17 Uhr einen Workshop für alle Frauen ab 35 an, die ihre Lebensmitte, mit Unterstützung von Yoga und praktischen Tipps aus dem Ayurveda, selbstbestimmt gestalten wollen.

Der Beitrag beläuft sich auf 59,- Euro. Infos und Anmeldung im Bildungshaus Osttirol unter 04852 651330.