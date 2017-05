DER MUTTERTAG AUS SICHT EINES BEHERZTEN PSYCHOTHERAPEUTEN . . .

15.05.2017, 11:09 Uhr

Kurz und gut, ich war selbst zum Muttertag unterwegs, wollte mir ein eigenes Bild machen, wollte sehen und erleben, was Menschen in Gasthäuser treibt, um diesen würdevollen Tag zu feiern, ihn zu gestalten, ihn zu überwinden . . . denn das Überwinden war das durchgehende Erscheinungsbild, ich war entsetzt und auch tieftraurig, was ich vorfand, was sich abspielte, und wie man die Zeit totschlägt, um diesen Vorgang hinter sich zu lassen, welche Gestaltungs-Mittel eingesetzt wurden . . .

Es bot sich mir ein Bild des Entsetzens, und wenn ich eine Mutter gewesen wäre, hätte ich die Nase voll von dem gehabt, was die eigenen Männer und die eigenen Kinder für ein Trauerspiel boten, sie klebten wie gewohnt an ihren Handys, an ihren Smart-Phones, an ihrem Verlegenheits-Getränk, an dem ständig getrunken wurde, an dem sich die Langeweile kompensieren ließ . . . ein inhaltlicher und konstruktiver Beitrag war von keinem Tisch zu sehen, sie saßen und aßen, sie hielten sich an ihrem Essen fest, und wenn es nichts zu Essen gegeben hätten, wären sie vor Scham in den Erdboden versunken!!! So ein Trauerspiel, so ein Elend, so eine Schande . . . das war unter dem Strich filmreif, war in der Kategorie der Real-Satire anzusiedeln . . . ich war der stille Beobachter und machte mir meine Notizen, damit mir auch nichts verloren geht . . . und es muss jetzt unmittelbar von mir aufgeschrieben werden, weil ich sonst platze vor Wut, vor Enttäuschung, vor Entsetzen . . . wenn das alles ist . . . dann können wir uns getrost vom traditionellen Muttertag verabschieden, es würde kein einziger Mensch merken, die digitale Welt war das dominierende Schauspiel, wer und wie oft auf dieses blöde Teil geschaut hat, will ich gar nicht weiter vertiefen, meine Strichliste war voll, und das sah zum Schluss wie ein Kunstwerk aus, ein Kunstwerk des großen Aufschreis!!!!Wir bringen uns um alles, auch um unseren Verstand, wir treiben sogar im Gasthaus Umweltverschmutzung, ohne dass man sich das klarmacht, aber die Tatsachen lassen keine andere Beurteilung zu . . . es ist der blanke Wahnsinn, wie wir uns alle verführen, wie wir uns abhängig machen von diesen Scheißgeräten, die unsere Welt und unseren Alltag bestimmen, die ständige Manipulation inbegriffen . . . war das nun der tolle MUTTER-TAG??? Mein Gehirn wehrt sich gegen diese Erscheinungsbilder, ich werde bestimmt nicht mehr zu Muttertag in ein Gasthaus gehen, das reicht für die nächsten zehn Jahre der geistigen Erbauung, ich hätte es mir denken können, aber diese PERVERSION einer klaren Abhängigkeit zum Muttertag ist schon eine Steigerung . . . so eine Welt möchte ich nicht . . . mit solchen Menschen möchte ich nicht das Muttertags-Fest begehen, die auch keine Pause machen und bei jedem Bissen wieder auf ihr Display schauen müssen . . . wie krank müssen diese Gehirne sein, und wissen sie zum Schluss überhaupt noch, was sie gegessen und auf dem Teller hatten??? Ich kann es mir nicht vorstellen????Wenn das alles ist, was aus der Idee des Muttertages geworden ist, sollten wir diesen Tag vergessen, und ihn für ein paar Jahre vernachlässigen(!!), vielleicht gibt es bis dahin eine neue Chance mit mehr Inhalten, mit mehr Fröhlichkeit, mit mehr Spiel, mit mehr Aufmerksamkeit, mit einem MEHR an MÜTTERN, denn diese Mütter haben diesen Tag verdient, und sie sollten ihn auch einfordern und auch mitbestimmen, was sie von den anderen erwarten, wenn nicht jetzt, wann dann?????