MUTTERTAG 2017 - EIN NEUERLICHER HYPE UM ALLES UND NICHTS!

13.05.2017, 16:00 Uhr

Der Muttertag ist ein Tag zu Ehren der Mutter und der Mutterschaft. Alles im Leben ist weiblich determiniert, das sollten wir nie vergessen, Frauen und Mütter leisten die meiste Arbeit, und das rund um die Uhr . . .Egal, auch wenn es genug geschichtliche Gründe dafür gibt, sich dem Muttertag zu widmen, ist der heutige Muttertag ein kommerzielles Erlebnis, ein Geschäft, das dem Einzelhandel eine Menge Geld in die Kassen spült . . . wenn man sich nur an einem einzigen Tag der Mutter in dieser Form erinnert, wenn man ihr jedes Jahr die gleichen Verlegenheitsgeschenke macht, dann gehören diese Inhalte hinterfragt . . . die unendlichen Blumen-Sträuße sind nicht geeignet, einer gedanklichen Form den Rang abzulaufen, sei es durch einen wunderbaren Brief, eine Malerei oder Zeichnung anzufertigen, eine Massage durchzuführen oder was auch immer . . . manche Gedichte nur und ausschließlich für die Mutter geschrieben könnten der Idee zum Leben verhelfen . . . doch weit gefehlt . . . wenn dann auch noch Fernsehsender auf dieser Welle reiten, wenn im Rundfunk die Wunschprogramme heiß laufen, wenn ausnahmsweise mal das Essen für die verheißungsvolle mit gekocht wird, könnte man in Tränen ausbrechen . . . als Mutter würde ich laut aufschreien, als Mutter würde ich euch allen sagen: Schleicht`s euch, macht euch auf den Weg, geht ins Wirtshaus und sauft euch die Birne voll, dann habe ich meine Ruhe vor diesem Theater . . .

Dass sich heute aus diesen Muttertagen Friedens-Initiativen, Tafeln, Frauen-Vereine, Frauen-Bewegungen konstituiert haben, ist eine Chance, der Frau mehr Aufmerksamkeit zu widmen, die Frauen-Kongresse sind jedenfalls auf einem guten Weg . . . auch die Frauen-Universitäten haben zugenommen . . . CHAPEAU !!!!!Aber jetzt in aller Ehrlichkeit: wer denkt auch über das ganze Jahr an die Mutter, an das MÜTTERLICHE, an diese PERSÖNLICHKEIT, die sich einbringt in die Gesellschaft, weil es von ihr so erwartet wird . . . wenn sich dann die Politik einmischt, klingt das unter dem Strich wie Hohn und Spott . . .Ich möchte nicht an das MUTTER-KREUZ erinnern, aber so etwas hat es auch gegeben, und diese Geschichte ist gottseidank aufgegeben worden . . .EHREN WIR DIE MÜTTER - GEDENKEN WIR GANZ BEWUSST NUR UND AUSSCHLIESSLICH AN SIE - HELFEN WIR DIESEN WUNDERBAREN MENSCHEN, IN DEM WIR SIE ENTLASTEN, SIE UNTERSTÜTZEN, IHNEN EINE WIRKLICHE FREUDE BEREITEN . . . ICH BIN DABEI . . . MIT MEINEN MÖGLICHKEITEN . . .