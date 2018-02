Schützenkompanie Ainet gewinnt Vereinscup im Eislattl-Schießen

01.02.2018, 00:00 Uhr

Letzten Endes zeigten sich die Mitglieder der Schützenkompanie Ainet am treffsichersten und durften sich über den Turniersieg freuen. Als Belohnung erhielten die Gewinner City Ring-Gutscheine im Wert von 500 Euro.Dahinter reihen sich die Florianijünger der Freiwilligen Feuerwehr Lienz ein. Für sie gab es 300 Euro in Form von Gutscheinen. Das Gutschein-Kuvert für den dritten Platz, in Höhe von 200 Euro, sicherte sich das Team des Serviceclubs „Round Table 22“, das die Summe direkt einem karitativen Zweck zufügen will.